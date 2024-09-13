Вища рада правосуддя звільнила 186 суддів за 8 місяців

За вчинення істотного дисциплінарного поступку звільнено 20 суддів.

Упродовж восьми місяців 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 186 суддів.

Так, у ВРП повідомили, що за загальними обставинами звільнено 162 судді, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 155 суддів, з яких:

95 суддів місцевих судів;

суддів місцевих судів; 37 суддів апеляційних судів;

суддів апеляційних судів; 1 суддя Верховного Суду;

суддя Верховного Суду; 1 суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду;

суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду; 1 суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду;

суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду; 1 суддя Верховного Суду України;

суддя Верховного Суду України; 7 суддів Вищого адміністративного суду України;

суддів Вищого адміністративного суду України; 3 судді Вищого господарського суду України;

судді Вищого господарського суду України; 9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 7 суддів місцевих судів.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 24 судді, а саме:

за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 20 ;

; на підставі підпункту 4 пункту 16 (1) розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 4.

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