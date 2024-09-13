Высший совет правосудия уволил 186 судей за 8 месяцев

За совершение существенного дисциплинарного уступки уволено 20 судей.

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В течение восьми месяцев 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 186 судей.

Так, в ВСП сообщили, что по общим обстоятельствам уволены 162 судьи, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 155 судей, из которых:

95 судей местных судов;

37 судей апелляционных судов;

1 судья Верховного Суда;

1 судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда;

1 судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;

1 судья Верховного Суда Украины;

7 судей Высшего административного суда Украины;

3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 7 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 24 судьи, а именно:

за совершение существенного дисциплинарного уступки – 20;

на основании подпункта 4 пункта 16 (1) раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 4.

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