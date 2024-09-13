Для нової мапи судів потрібні затверджені ВРП нормативи кадрового і фінансового забезпечення судів

Нова мапа судів, об’єктивний підрахунок бюджету судової влади, електронне правосуддя – ВРП повернулася до обговорення нормативів кадрового і фінансового забезпечення судів.

Вища рада правосуддя 13 вересня повідомила про засідання робочої групи для розроблення та впровадження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів України разом з Європейською комісією з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ). Під час засідання робочої групи обговорювалася можливість оцінки і діагностики в пілотних судах щодо напрямів навантаження суддів та працівників суду, зміни територіальної підсудності судових справ та мапи судів, нові категорії справ, надмірні строки розгляду справ та наявне відставання в роботі. Йшлося про типи даних, які потрібно зібрати, методи збору, визначення судів та персоналу, який буде залучений до роботи.

Відповідно до закону саме Вища рада правосуддя за поданням ДСА затверджує ці нормативи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Офісі Президента готують зміни до закону про судоустрій для запровадження нової мапи судів. Однак без затвердження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів створити нову мапу судів фактично неможливо. «Проект цього документу досить тривалий час дискутується, у тому числі з залученням експертів міжнародних проектів», зазначив генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик.

Крім того, необхідним є затвердження Вищою радою правосуддя Методики визначення чисельності суддів у судах та методології розрахунку суддівського навантаження.

Слід зазначити, що «тривалий час дискутується» - це досить м’яке формулювання. Так, до прикладу, Вища рада правосуддя збиралася затвердити відповідні нормативи ще 2020 року. Тоді ВРП було створено робочу групу для опрацювання необхідної кількості суддів у судах, направлено відповідні листи до місцевих та апеляційних судів з проханням дати оцінку звіту міжнародних партнерів.

Наразі базовим документом є не відповідний акт, затверджений ВРП, а рішення Ради суддів України від 11 червня 2021 року №17, яким схвалено проект Методики визначення нормативів кадрового забезпечення місцевих та апеляційних судів щодо чисельності суддів. Однак рішенням ВРП у 2022 році РСУ було рекомендовано переглянути проект Методики.

ВРП при визначенні кількості суддів, до прикладу, орієнтувалося на інформацію, розміщену на веб-сайті РСУ. Так, Рада суддів України веде та оновлює інтерактивну карту судів України з розрахунками нормативів навантаження на суддів і суди з урахуванням кількості справ.

Втім, комплексного нормативного акту з питання нормативів ВРП наразі не ухвалено. Тобто, акту, який могли би покласти в основу нової мапи судів, підрахунку необхідної кількості суддів, бюджету судів, а також для доопрацювання ЄСІТС.

Слід зауважити, що фінальна редакція Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки передбачає «підвищення рівня фінансового забезпечення органів і установ системи правосуддя, у тому числі удосконалення існуючої системи участі судової влади у визначенні видатків Державного бюджету на їх утримання, забезпечення конкурентоспроможної оплата праці працівників апаратів судів, органів і установ у системі правосуддя, запровадження чіткого механізму та підстав обмеження розміру суддівської винагороди суддям, які фактично не здійснюють правосуддя, що створює щорічне додаткове навантаження на Державний бюджет України, а також дієвої системи оцінки ефективності, якості та незалежності системи правосуддя, дієвих засобів судового адміністрування, нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів України».

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», в 2021 році Мінфін пропонував взагалі відв’язати суддівську винагороду від прожиткового мінімуму та базуватися при розрахунках на відповідних нормативах. Так, Мінфін рекомендував ДСА спільно з ВРП врегулювати питання кількості суддів (з урахуванням нормативу робочого часу, а чи не фактично відпрацьованого часу суддями), чисельності працівників апаратів судів із обґрунтованим співвідношенням з кількістю суддів (і обов'язковим дотриманням цих нормативів при затвердженні штатного розкладу), фінансових нормативів забезпечення судів (можливо, у розрізі категорій справ), фінансових нормативів забезпечення інших органів та установ у системі ДСА.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.