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В Україні найвищий рівень смертності та найнижчий показник народжуваності, — ЦРУ

12:35, 13 вересня 2024
За даними ЦРУ, рівень смертності в Україні досягає 18,6 на тисячу людей, що є найвищим показником серед усіх країн світу.
В Україні найвищий рівень смертності та найнижчий показник народжуваності, — ЦРУ
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В Україні спостерігається рекордно високий рівень смертності та надзвичайно низький рівень народжуваності в світі. Про це свідчать останні дані зі звітів ЦРУ про рівень смертності та народжуваності у світі.

Згідно зі звітом, рівень смертності в Україні наразі становить 18,6 на 1000 осіб - це найвищий показник серед усіх країн світу.

Литва, яка займає друге місце за рівнем смертності, має показник 15,02 випадків на тисячу людей. Сербія розташована на третьому місці з рівнем смертності 14,9 на тисячу осіб.

Найнижчий рівень смертності відзначається в Катарі, де цей показник складає всього 1,4 на тисячу осіб.

За рівнем народжуваності Україна посідає останнє місце зі значенням 6 народжень на 1000 людей.

На передостанній позиції за народжуваністю опинилося французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон з показником 6,4 народжень на 1000 осіб.

Лідером за народжуваністю у світі став Нігер з показником 46,6 народжень на 1000 людей.

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