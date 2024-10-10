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Кабмин объявил конкурс на должности 3 независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго

18:13, 10 октября 2024
Документы в конкурсе на должности 3 независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго принимаются до 31 октября.
Кабмин объявил конкурс на должности 3 независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго
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Министерство экономики Украины сообщило, что правительство объявило конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго».

По объявленному конкурсу будут выбирать трех независимых членов наблюдательного совета госкомпании. Четвертого независимого члена параллельно выбирают по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре.

«Правительство стремится усилить корпоративное управление в государственных компаниях, чтобы оно отвечало принципам ОЭСР и международным стандартам. Для этого важно сформировать независимый и эффективный наблюдательный совет. Назначение всех независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго» должно состояться до 9 декабря 2024», — отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Требования к кандидатам можно найти в объявлении по ссылке.

Документы представляются с 10 октября 2024 года по 31 октября 2024 года 18:00 на украинском и английском языках на электронный адрес: [email protected].

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимира Кудрицкого уволили с должности главы Укрэнерго. С 5 сентября Наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления.

Добавим, послы G7 требуют от Украины немедленного назначения экспертов в наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго».

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