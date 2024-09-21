Практика судов
  1. В Украине

Минэнерго объявило о конкурсе по обновлению наблюдательного совета «Укрэнерго»

17:35, 21 сентября 2024
Отбор всех членов — 4 независимых и 3 представителя государства — планируют завершить до 9 декабря.
Минэнерго объявило о конкурсе по обновлению наблюдательного совета «Укрэнерго»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики Украины сообщило, что объявляет конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго». Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Там отметили, что поскольку срок полномочий действующих членов наблюдательного совета подходит к концу в 2024-2025 годах, объявлен конкурс на три должности независимых членов совета. В процесс отбора будет привлечен профессиональный консультант для помощи.

Одновременно с проведением конкурсного отбора независимых членов Минэнерго будет также определять и выбирать кандидатуры представителей государства в наблюдательном совете.

Отбор всех членов — 4 независимых и 3 представителя государства планируют завершить к 9 декабря 2024 года. «Процесс отбора членов Наблюдательного совета должен происходить в соответствии с действующим законодательством Украины, уставом компании и руководящими принципами корпоративного управления ОЭСР», — говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что наблюдательный совет будет сформирован «прозрачно через конкурсную процедуру избрания независимых членов с соблюдением принципа разнообразия персонального и функционального состава».

«Первой и основной задачей вновь независимого наблюдательного совета станет проведение прозрачного конкурсного отбора кандидатов на должность председателя правления «Укрэнерго». Следовательно, наблюдательный совет примет решение относительно критериев отбора кандидатов на должность председателя правления и утверждения порядка проведения конкурсного отбора», — добавили в ведомстве.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимира Кудрицкого уволили с должности главы Укрэнерго. С 5 сентября Наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления.

Добавим, послы G7 требуют от Украины немедленного назначения экспертов в наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка

По данным Нацбанка, инфляция на конец 2025 года будет составлять 6,6%, а в проекте бюджета – 9,5% – Даниил Гетманцев считает, что нужно устранить потенциальный конфликт.

Размер прожиточного минимума и минимальную зарплату могут повысить по итогам I полугодия 2025 года – проект бюджета

Кабмину поручается рассмотреть вопрос о возможности повышения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы по итогам выполнения бюджета в первом полугодии 2025 года.

Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов

Верховная Рада планирует принять закон о раскрытии банками ряда данных о пользователях платежных услуг в случае получения банком запроса от полиции.

Доплата к должностному окладу судьи может выплачиваться только, если судья осуществляет правосудие – председатель ГСА со ссылкой на позицию Верховного Суда

Вместе с тем, Верховный Суд в решении, на которое сослался глава ГСА, отметил, что судья, не осуществляющий правосудие из-за обстоятельств, не зависящих от него лично или не обусловленных его поведением, имеет право на получение доплат к должностному окладу со дня принятия Решение КСУ 2018 года.

Полномочия прокурора высшего уровня на отмену постановления о закрытии производства и расчет срока досудебного расследования – позиция ОП КУС ВС

Период с момента принятия прокурором постановления о закрытии уголовного производства, в котором лицо было уведомлено о подозрении, до момента отмены такого постановления прокурором высшего уровня не засчитывается в срок досудебного расследования.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області