Минэнерго объявило о конкурсе по обновлению наблюдательного совета «Укрэнерго»

Отбор всех членов — 4 независимых и 3 представителя государства — планируют завершить до 9 декабря.

Министерство энергетики Украины сообщило, что объявляет конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго». Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Там отметили, что поскольку срок полномочий действующих членов наблюдательного совета подходит к концу в 2024-2025 годах, объявлен конкурс на три должности независимых членов совета. В процесс отбора будет привлечен профессиональный консультант для помощи.

Одновременно с проведением конкурсного отбора независимых членов Минэнерго будет также определять и выбирать кандидатуры представителей государства в наблюдательном совете.

Отбор всех членов — 4 независимых и 3 представителя государства планируют завершить к 9 декабря 2024 года. «Процесс отбора членов Наблюдательного совета должен происходить в соответствии с действующим законодательством Украины, уставом компании и руководящими принципами корпоративного управления ОЭСР», — говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что наблюдательный совет будет сформирован «прозрачно через конкурсную процедуру избрания независимых членов с соблюдением принципа разнообразия персонального и функционального состава».

«Первой и основной задачей вновь независимого наблюдательного совета станет проведение прозрачного конкурсного отбора кандидатов на должность председателя правления «Укрэнерго». Следовательно, наблюдательный совет примет решение относительно критериев отбора кандидатов на должность председателя правления и утверждения порядка проведения конкурсного отбора», — добавили в ведомстве.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимира Кудрицкого уволили с должности главы Укрэнерго. С 5 сентября Наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления.

Добавим, послы G7 требуют от Украины немедленного назначения экспертов в наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго».

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