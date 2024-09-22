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В Гоструда объяснили, как отличаются права несовершеннолетних от прав, предоставленных совершеннолетним в трудовых правоотношениях

07:00, 22 сентября 2024
Несовершеннолетние в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда пользуются льготами.
В Гоструда объяснили, как отличаются права несовершеннолетних от прав, предоставленных совершеннолетним в трудовых правоотношениях
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В Государственной службе по вопросам труда объяснили, отличаются ли права несовершеннолетних от прав, предоставленных совершеннолетним в трудовых правоотношениях.

Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие восемнадцати лет, в трудовом правоотношении приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством Украины.

Для трудоустройства молодежи, которая окончила или прекратила обучение в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, уволилась из срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава или альтернативной (невоенной) службы (в течение шести месяцев после окончания или прекращения обучения или службы) и впервые принимается на работу, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или заменяющего их лица могут, как исключение, приниматься на работу, а также других категорий лиц, имеющих дополнительные гарантии по содействию трудоустройству, предприятиям, учреждениям и организациям устанавливается квота в соответствии с Законом Украины «О занятости населения».

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