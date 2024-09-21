У жителя Ровенской области, который перевозил незаконно срубленную древесину, конфисковали авто и передали ВСУ

Мужчину задержала полиция, когда он перевозил более 7 «кубов» древесины, незаконно срубленной на территории лесного хозяйства.

В Ровенской области доказали вину мужчину, которого обвиняли в перевозке незаконно срубленных деревьев. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, 33-летний житель Сарненского района в августе 2022 года был остановлен полицейскими, и оказалось, что он перевозил более 7 «кубов» древесины, которую незаконно срубили на территории Клесовского лесного хозяйства.

Костопольский районный суд признал мужчину виновным, приговорил его к 5 годам лишения свободы и освободил от отбывания наказания с установлением испытательного срока в 2 года.

Древесина, перевозимая мужчиной, изъята и возвращена законному владельцу – лесному хозяйству.

Прокуроры в настоящее время, в рамках другого уголовного производства, доказывают вину обвиняемых в незаконных порубках этой древесины.

Также суд удовлетворил ходатайство прокурора, конфисковал у злоумышленника и передал для нужд ВСУ автомобиль Nissan Terrano на иностранной регистрации, который использовался как средство незаконной перевозки.

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