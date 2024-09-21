У жителя Рівненщини, який перевозив незаконно зрубану деревину, конфіскували авто та передали ЗСУ

Чоловіка затримала поліція, коли він перевозив понад 7 «кубів» деревини, яку незаконно зрубали на території лісового господарства.

Фото: поліція

На Рівненщині довели вину чоловіка, якого обвинувачували у перевезенні незаконно зрубаних дерев. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як встановило слідство, 33-річного жителя Сарненського району у серпні 2022 року зупинили поліцейські, і виявилося, що він перевозив понад 7 «кубів» деревини, яку незаконно зрубали на території Клесівського лісового господарства.

Костопільський районний суд визнав чоловіка винним, засудив його до 5 років позбавлення волі та звільнив від відбування покарання із встановленням іспитового строку в 2 роки.

Деревину, яку перевозив чоловік, вилучено та повернуто законному власнику – лісовому господарству.

Прокурори наразі, у межах іншого кримінального провадження, доводять вину обвинувачених у незаконних порубках цієї деревини.

Також суд задовольнив клопотання прокурора, конфіскував у зловмисника та передав для потреб ЗСУ автомобіль Nissan Terrano на іноземній реєстрації, який використовувався як засіб незаконного перевезення.

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