Ціни на iPhone 16 можуть знизитися найближчим часом через низький попит

Аналітики кажуть, що продаж нової лінійки iPhone поки не виправдав очікувань.

Стартовий продаж iPhone 16 виявився нижчим за очікування компанії Apple. Співробітники компанії вже отримали персональні знижки, а далі ціни впадуть і в ритейлі.

Експерти прогнозують, що це відбудеться у найближчі кілька тижнів, пише Quartz.

"Співробітники Apple вже можуть придбати iPhone 16 зі знижкою для співробітників", - сказав відомий аналітик Apple Мінг-Чі Куо.

За перші вихідні з моменту дебюту Apple продала близько 37 мільйонів смартфонів iPhone 16, що майже на 13% менше, ніж продаж iPhone 15 за перші вихідні рік тому, повідомив Куо.

Куо пояснив уповільнення продажів у перші вихідні нижчим, ніж очікувалося, попитом на лінійку iPhone 16 Pro, через невчасний випуск Apple Intelligence.

"Одним із ключових факторів нижчого, ніж очікувалося, попиту на серію iPhone 16 Pro є те, що головний аргумент на користь продажів - Apple Intelligence - не буде доступний на старті продажів одночасно з випуском iPhone 16", - сказав Куо.

Як повідомляється, аналіз попередніх замовлень показав, що попит на нову лінійку iPhone у США поступово починає зростати, а терміни доставки iPhone 16 Pro досягають двох-трьох тижнів у семи великих містах, проаналізованих інвестиційним банком. Але це все ще нижче за минулорічні показники.

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