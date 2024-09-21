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Ціни на iPhone 16 можуть знизитися найближчим часом через низький попит

17:17, 21 вересня 2024
Аналітики кажуть, що продаж нової лінійки iPhone поки не виправдав очікувань.
Ціни на iPhone 16 можуть знизитися найближчим часом через низький попит
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Стартовий продаж iPhone 16 виявився нижчим за очікування компанії Apple. Співробітники компанії вже отримали персональні знижки, а далі ціни впадуть і в ритейлі.

Експерти прогнозують, що це відбудеться у найближчі кілька тижнів, пише Quartz.

"Співробітники Apple вже можуть придбати iPhone 16 зі знижкою для співробітників", - сказав відомий аналітик Apple Мінг-Чі Куо.

 

За перші вихідні з моменту дебюту Apple продала близько 37 мільйонів смартфонів iPhone 16, що майже на 13% менше, ніж продаж iPhone 15 за перші вихідні рік тому, повідомив Куо.

Куо пояснив уповільнення продажів у перші вихідні нижчим, ніж очікувалося, попитом на лінійку iPhone 16 Pro,  через невчасний випуск Apple Intelligence.

"Одним із ключових факторів нижчого, ніж очікувалося, попиту на серію iPhone 16 Pro є те, що головний аргумент на користь продажів - Apple Intelligence - не буде доступний на старті продажів одночасно з випуском iPhone 16", - сказав Куо.

Як повідомляється, аналіз попередніх замовлень показав, що попит на нову лінійку iPhone у США поступово починає зростати, а терміни доставки iPhone 16 Pro досягають двох-трьох тижнів у семи великих містах, проаналізованих інвестиційним банком. Але це все ще нижче за минулорічні показники.

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