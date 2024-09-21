Отримано докази причетності рф до атаки на місію Червоного Хреста, — Офіс Генпрокурора

Для атаки російські окупанти використали артилерію та ударний дрон.

Фото: Офіс Генпрокурора

Отримано підтвердження причетності рф до нападу на гуманітарну місію Червоного Хреста, що стався 12 вересня в Донецькій області. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У результаті обстрілу загинули троє працівників Червоного Хреста, а ще двоє отримали травми.

Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. З місця події вилучили уламки боєприпасів та залишки безпілотника.

За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом Ланцет, що перебуває лише на озброєнні рф.

"Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки дрона Ланцет, а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал міжнародного комітету Червоного Хреста", – розповіли у прокуратурі.

Враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначений напрям прильоту.

За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі села Ягідне Бахмутського району Донецької області – окупованої території.

На окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь 1065 артилерійський полк 98 повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200 окремої мотострілецької бригади.

Дані підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні дрони Ланцет.

Фото: Офіс Генпрокурора

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.