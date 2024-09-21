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Получены доказательства причастности рф к атаке на миссию Красного Креста, — Офис Генпрокурора

19:41, 21 сентября 2024
Для атаки российские оккупанты использовали артиллерию и ударный дрон.
Получены доказательства причастности рф к атаке на миссию Красного Креста, — Офис Генпрокурора
Фото: Офис Генпрокурора
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Получено подтверждение причастности рф к нападению на гуманитарную миссию Красного Креста, которое произошло 12 сентября в Донецкой области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В результате обстрела погибли три работника Красного Креста, а еще двое получили травмы.

Правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно попадание ударного БпЛА. С места происшествия изъяли обломки боеприпасов и остатки беспилотника.

По результатам проведения следственных действий, осмотра места происшествия, экспертиз и допросов свидетелей установлено, что артиллерийский обстрел совершен двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152-мм и беспилотным баражирующим боеприпасом Ланцет, который находится только на вооружении рф.

"Снаряды 152-мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель, и самостоятельно обнаруживает и баражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте события обломки дрона Ланцет, но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал. комитета Красного Креста", – рассказали в прокуратуре.

Учитывая следы повреждений окрестных зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попадания боеприпасов, предварительно определено направление прилета.

По данным следствия, огневые позиции артиллерийских подразделений, вероятно, находились в районе села Ягодное Бахмутского района Донецкой области – оккупированной территории.

На оккупированной территории, с которой произведен выстрел, в ведении боевых действий принимают участие 1065 артиллерийский полк 98 воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200 отдельной мотострелковой бригады.

Данные подразделения имеют вооруженные артиллерийские системы для ведения огня снарядами 152 мм и ударные дроны Ланцет.

Фото: Офис Генпрокурора

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