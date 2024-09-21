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В ТЦК объяснили, кто имеет право получить удостоверение лица с инвалидностью в результате войны

19:59, 21 сентября 2024
Лица с инвалидностью в результате войны выдают соответствующее удостоверение и нагрудный знак.
В ТЦК объяснили, кто имеет право получить удостоверение лица с инвалидностью в результате войны
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Донецкий областной ТЦК и СП объяснил, кто имеет право получить статус лица с инвалидностью в результате войны.

Такой статус предоставляют лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания при непосредственном участии в боевых действиях или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны в войне с россией.

До таких відносять:

- військових ЗСУ (зокрема, добровольчі формування територіальних громад), Нацгвардії, СБУ, поліції, представників інших силових структур і відомств;

- працівників підприємств та організацій, яких залучали до участі в забезпеченні оборони України;

- регулярних добровольців у складі добровольчих формувань, яких надалі було включено до складу ЗСУ, та інших військових формувань;

- нерегулярних добровольців у складі добровольчих формувань, яких не включали до складу ЗСУ;

- волонтерів, які забезпечували національну безпеку й оборону та отримали інвалідність безпосередньо в районах бойових дій;

- людей, залучених до конфіденційної співпраці з розвідувальними органами України на окупованих територіях, у зоні АТО, в районах проведення бойових дій.

Порядок дій для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни:

Зібрати наступні наступні документи:

- довідку командира військової частини про причини та обставини поранення;

- довідку військово-лікарської комісії (ВЛК);

- довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

- витяг із наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини.

Коли інвалідність буде встановлено, для отримання відповідного статусу потрібно подати заяву та довідку МСЕК до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (Постанова КМУ № 685 від 08.09.2015 р. “Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України”).

Особі з інвалідністю внаслідок війни видають відповідне посвідчення та нагрудний знак.

Цей статус дає право на отримання пільг, передбачених законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема й на одноразову грошову допомогу.

У ТЦК додали, якщо особа з посвідченням учасника бойових дій отримує статус особи з інвалідністю внаслідок війни, то попереднє посвідчення вилучають і залишають на зберіганні в органах соціального захисту населення.

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