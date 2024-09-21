Это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы, — Андрей Ермак отреагировал на планы рф и призвал мир действовать

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что мир должен отреагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на информацию о подготовке рф к удару по объектам ядерной энергетики, о чем сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ермак призвал мир отреагировать на подготовку к террору, поскольку "он касается всех".

"Мир должен отреагировать на подготовку рф к ударам по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы, открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи. Это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы", - отметил Ермак.

Также он добавил, что рф нужно остановить здесь и сейчас, а страны Запада и Глобального Юга должны жестко реагировать.

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