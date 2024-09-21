Кабмин поддержал законопроект о цифровизации в сфере физической культуры и спорта

Законопроект создает основу дальнейшего внедрения электронных информационно-аналитических систем и реестров в сфере физической культуры и спорта.

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Кабинет Министров Украины поддержал проект Закона Украины «О физической культуре и спорте». Документ был направлен на рассмотрение Верховной Рады Украины, передает правительственный портал.

Законопроект создает основу дальнейшего внедрения электронных информационно-аналитических систем и реестров в сфере физической культуры и спорта.

Важными новшествами законопроекта являются:

внедрение термина «Система Е-спорт»;

внедрение возможности использовать государственные информационные ресурсы в государственном управлении сферой физической культуры и спорта;

создание правовых оснований взаимодействия с публичными электронными реестрами и информационно-коммуникационными системами органов государственной власти.

Принятие законопроекта парламентом обеспечит Минмолодежьспорту возможность собирать, обрабатывать и хранить данные, необходимые для управления в сфере физической культуры и спорта.

Реализация этого закона будет способствовать развитию цифровых услуг, облегчит доступ к спортивным ресурсам и повысит прозрачность в управлении спортом в Украине.

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