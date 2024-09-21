Кабмин поддержал законопроект о цифровизации в сфере физической культуры и спорта

Кабинет Министров Украины поддержал проект Закона Украины «О физической культуре и спорте». Документ был направлен на рассмотрение Верховной Рады Украины, передает правительственный портал.
Законопроект создает основу дальнейшего внедрения электронных информационно-аналитических систем и реестров в сфере физической культуры и спорта.
Важными новшествами законопроекта являются:
внедрение термина «Система Е-спорт»;
внедрение возможности использовать государственные информационные ресурсы в государственном управлении сферой физической культуры и спорта;
создание правовых оснований взаимодействия с публичными электронными реестрами и информационно-коммуникационными системами органов государственной власти.
Принятие законопроекта парламентом обеспечит Минмолодежьспорту возможность собирать, обрабатывать и хранить данные, необходимые для управления в сфере физической культуры и спорта.
Реализация этого закона будет способствовать развитию цифровых услуг, облегчит доступ к спортивным ресурсам и повысит прозрачность в управлении спортом в Украине.
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