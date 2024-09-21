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Кабмін підтримав законопроект про цифровізацію у сфері фізичної культури та спорту

19:23, 21 вересня 2024
Законопроект створює основу для подальшого впровадження електронних інформаційно-аналітичних систем та реєстрів у сфері фізичної культури та спорту.
Кабмін підтримав законопроект про цифровізацію у сфері фізичної культури та спорту
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Кабінет Міністрів України підтримав проект Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Документ направили на розгляд Верховної Ради України, передає урядовий портал.

Законопроект створює основу для подальшого впровадження електронних інформаційно-аналітичних систем та реєстрів у сфері фізичної культури та спорту.

Важливими нововведеннями законопроекту є:

впровадження терміну «Система Е-спорт»;

впровадження можливості використовувати державні інформаційні ресурси в державному управлінні сферою фізичної культури і спорту;

створення правових підстав для взаємодії з публічними електронними реєстрами та інформаційно-комунікаційними системами органів державної влади.

Ухвалення законопроекту парламентом забезпечить Мінмолодьспорту можливість збирати, обробляти та зберігати дані, необхідні для управління в сфері фізичної культури та спорту.

Реалізація цього закону сприятиме розвитку цифрових послуг, полегшить доступ до спортивних ресурсів та підвищить прозорість в управлінні спортом в Україні.

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