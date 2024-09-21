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У Києві закликали 22 вересня не використовувати власний автотранспорт

23:31, 21 вересня 2024
Міська влада закликає киян і гостей міста за можливості в цей день відмовитись від поїздок на власних авто.
У Києві закликали 22 вересня не використовувати власний автотранспорт
Джерело фото: Marc Kleen / Unsplash
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У неділю, 22 вересня, відзначається Всесвітній день без автомобілів. Відтак, міська влада закликає киян і гостей міста за можливості в цей день відмовитись від поїздок на власних авто, віддаючи перевагу дружнім до довкілля альтернативам.

Як повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, ця подія покликана звернути увагу на проблему забруднення атмосферного повітря транспортними засобами, зменшити концентрацію забруднюючих речовин у міському повітрі, знизити рівень шуму та сприяти популяризації альтернативних способів пересування.

Зі своєї сторони директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний нагадав, що основним джерелом забруднення атмосферного повітря в Києві є саме автотранспорт.

«За різними оцінками, частка викидів у атмосферу від пересувних джерел у великих містах України становить приблизно 80-85%. У Києві цей показник навіть більший, зважаючи на кількість авто на вулицях. Нагадаю, в будні це понад мільйон автомобілів. Звісно, один день без авто не змінить ситуацію, утім це гарний привід замислитися, яким було б наше місто без такої кількості машин. А ще – бодай частково відмовитися від автомобілів, обравши більш екологічні варіанти: громадський транспорт, електросамокати, піші прогулянки або велосипеди», – сказав він.

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