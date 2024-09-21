В Киеве призвали 22 сентября не использовать собственный автотранспорт

Городские власти призывают киевлян и гостей города по возможности в этот день отказаться от поездок на собственных авто.

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В воскресенье, 22 сентября, отмечается Всемирный день без автомобилей. Следовательно, городские власти призывают киевлян и гостей города по возможности в этот день отказаться от поездок на собственных авто, отдавая предпочтение дружественным к окружающей среде альтернативам.

Как сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопив, это событие призвано обратить внимание на проблему загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами, снизить концентрацию загрязняющих веществ в городском воздухе, снизить уровень шума и способствовать популяризации альтернативных способов передвижения.

Со своей стороны директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный напомнил, что основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Киеве является именно автотранспорт.

«По разным оценкам доля выбросов в атмосферу от передвижных источников в крупных городах Украины составляет примерно 80-85%. В Киеве этот показатель даже больше, учитывая количество авто на улицах. Напомню, в будни это более миллиона автомобилей. Конечно, один день без авто не изменит ситуацию, впрочем, это хороший повод задуматься, каким был бы наш город без такого количества машин. А еще – хотя бы частично отказаться от автомобилей, выбрав более экологичные варианты: общественный транспорт, электросамокаты, пешие прогулки или велосипеды», – сказал он.

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