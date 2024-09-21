На Киевщине 10-летний мальчик, которого искали более 14 часов, уснул на чердаке

Мальчик объяснил, что играл и уснул.

В Боярке, что на Киевщине, вечером 20 сентября к правоохранителям обратилась женщина с сообщением, что ее 10-летний сын пошел в школу утром и не вернулся домой. На поиски ребенка оперативно привлеклись оперативники, группы реагирования патрульной полиции, полицейские офицеры общины и было ориентировано общественность.

Как сообщают в полиции, поиски мальчика продолжались более 14 часов.

В результате полицейские нашли ребенка дома на чердаке. Он объяснил, что играл и уснул.

К счастью, жертвой преступления мальчик не стал.

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