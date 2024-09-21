В преддверии зимы рф готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики, — глава МИД Андрей Сибига

По словам Андрея Сибиги, речь идет о возможных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что, по данным разведки, в преддверии зимы рф готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины.

По его словам, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ", - сообщил глава МИД.

Сибига призвал МАГАТЭ и партнеров реализовать договоренности по расширению своих миссий на энергетических объектах.

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