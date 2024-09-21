Напередодні зими рф готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики, — глава МЗС Андрій Сибіга

За словами Андрія Сибіги, мова йде про ймовірні атаки на відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі.

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що, за даними розвідки, напередодні зими рф готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.

За його словами, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС і підстанції передачі, що є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ", - повідомив очільник МЗС.

Сибіга закликав МАГАТЕ та партнерів реалізувати домовленості щодо розширення своїх місій на енергетичних обʼєктах.

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