Напередодні зими рф готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики, — глава МЗС Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що, за даними розвідки, напередодні зими рф готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.
За його словами, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС і підстанції передачі, що є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.
"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ", - повідомив очільник МЗС.
Сибіга закликав МАГАТЕ та партнерів реалізувати домовленості щодо розширення своїх місій на енергетичних обʼєктах.
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