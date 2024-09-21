Карма наздогнала водія, який проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора у Києві, відео

Патрульні оперативно наздогнали авто та виписали водію штраф.

Як розповіли у Патрульній поліції Києва, днями у Голосіївському районі мотопатрульні помітили транспортний засіб Hyundai, водій якого проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Відтак, інспектори швидко зупинили кермувальника та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП. Окрім того, з водієм провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Згідно з п. 8.7.3 ПДР України, сигнали світлофора мають такі значення:

зелений дозволяє рух;

жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

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