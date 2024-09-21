У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох російських складів боєприпасів

ЗСУ також атакували російську радіолокаційну станцію «Подлет».

Сили оборони України вразили два російські військові арсенали в Тихорецьку Краснодарського краю і в районі населеного пункту Октябрський Тверської області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

В ніч проти 21 вересня Сили оборони вразили арсенал «Тихорецьк». Цей об'єкт входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів і є одним із ключових у логістичній системі російських військ.

«За наявною інформацією, у момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив не менше 2 тисяч тонн боєприпасів, у тому числі з КНДР», - зазначили в Генштабі.

Також атаковано радіолокаційну станцію «Подлет», яка виявляла повітряні цілі у напрямку арсеналу.

Ще ЗСУ успішно вдарили по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міноборони рф в районі населеного пункту Октябрський у Тверській області.

«Фіксуються пожежі та детонації у районах обох військових арсеналів», - додали в Генштабі.

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