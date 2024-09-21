Практика судов
  1. В Украине

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение двух российских складов боеприпасов

16:06, 21 сентября 2024
ВСУ также атаковали российскую радиолокационную станцию «Подлет».
В Генштабе ВСУ подтвердили поражение двух российских складов боеприпасов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Силы обороны Украины поразили два российских военных арсенала в Тихорецком Краснодарского края и в районе населенного пункта Октябрьской Тверской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В ночь на 21 сентября Силы обороны поразили арсенал «Тихорецк». Этот объект входит в тройку самых больших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.

«По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе из КНДР», - отметили в Генштабе.

Также атакована радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Еще ВСУ успешно ударили по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления минобороны рф в районе населенного пункта Октябрьский в Тверской области.

«Фиксируются пожары и детонации в районах обоих военных арсеналов», - добавили в Генштабе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Размер прожиточного минимума и минимальную зарплату могут повысить по итогам I полугодия 2025 года – проект бюджета

Кабмину поручается рассмотреть вопрос о возможности повышения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы по итогам выполнения бюджета в первом полугодии 2025 года.

Банки по запросу полиции будут раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов

Верховная Рада планирует принять закон о раскрытии банками ряда данных о пользователях платежных услуг в случае получения банком запроса от полиции.

Доплата к должностному окладу судьи может выплачиваться только, если судья осуществляет правосудие – председатель ГСА со ссылкой на позицию Верховного Суда

Вместе с тем, Верховный Суд в решении, на которое сослался глава ГСА, отметил, что судья, не осуществляющий правосудие из-за обстоятельств, не зависящих от него лично или не обусловленных его поведением, имеет право на получение доплат к должностному окладу со дня принятия Решение КСУ 2018 года.

Полномочия прокурора высшего уровня на отмену постановления о закрытии производства и расчет срока досудебного расследования – позиция ОП КУС ВС

Период с момента принятия прокурором постановления о закрытии уголовного производства, в котором лицо было уведомлено о подозрении, до момента отмены такого постановления прокурором высшего уровня не засчитывается в срок досудебного расследования.

В Верховной Раде зарегистрировали новый проект об освобождении коррупционеров путем соглашений со следствием

Иностранные доноры за принятие реформы соглашений коррупционеров со следствием могут дать средства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області