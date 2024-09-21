В Генштабе ВСУ подтвердили поражение двух российских складов боеприпасов

ВСУ также атаковали российскую радиолокационную станцию «Подлет».

Силы обороны Украины поразили два российских военных арсенала в Тихорецком Краснодарского края и в районе населенного пункта Октябрьской Тверской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В ночь на 21 сентября Силы обороны поразили арсенал «Тихорецк». Этот объект входит в тройку самых больших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.

«По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе из КНДР», - отметили в Генштабе.

Также атакована радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Еще ВСУ успешно ударили по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления минобороны рф в районе населенного пункта Октябрьский в Тверской области.

«Фиксируются пожары и детонации в районах обоих военных арсеналов», - добавили в Генштабе.

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