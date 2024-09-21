В Киеве взялись за восстановление озера Синее в Подольском районе

На озере приступили к активной фазе работ по восстановлению.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице приступили к активной фазе работ по восстановлению озера Синее. Как пишут в КГГА, согласно плану, на объекте специализированная техника производит расчистку дна и береговой линии водоема. Основной задачей на текущем этапе является очистка соединительного пролива озера.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», озеро расположено на западной окраине жилого массива Виноградарь в Подольском районе.

На первом этапе упор будет именно на расчистке озера. Эти работы будут финансироваться из специального фонда, средства из которого могут направляться исключительно на природоохранные мероприятия.

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