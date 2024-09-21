Практика судов
  1. В Украине

В Киеве взялись за восстановление озера Синее в Подольском районе

22:00, 21 сентября 2024
На озере приступили к активной фазе работ по восстановлению.
В Киеве взялись за восстановление озера Синее в Подольском районе
Источник фото: kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице приступили к активной фазе работ по восстановлению озера Синее. Как пишут в КГГА, согласно плану, на объекте специализированная техника производит расчистку дна и береговой линии водоема. Основной задачей на текущем этапе является очистка соединительного пролива озера.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», озеро расположено на западной окраине жилого массива Виноградарь в Подольском районе.

На первом этапе упор будет именно на расчистке озера. Эти работы будут финансироваться из специального фонда, средства из которого могут направляться исключительно на природоохранные мероприятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для судей предлагают ввести психологическую подготовку

В Офисе Президента финализирована стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

Военные командиры будут отвечать за определенные преступления подчиненных – парламент одобрил за основу законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Военное командование уполномочат обследовать укрытия всех форм собственности и обеспечить беспрепятственный доступ к ним населения – одобрен законопроект

Комиссионные обследования военным командованием объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве совместной собственности.

В Украине могут создать Нацкомиссию по психическому здоровью, а работодателей обязать ввести службы охраны психического здоровья

Михаил Радуцкий с коллегами предлагает, чтобы деятельность Национальной комиссии по вопросам психического здоровья финансировалась как из государственного бюджета, так и за счет доноров.

Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка

По данным Нацбанка, инфляция на конец 2025 года будет составлять 6,6%, а в проекте бюджета – 9,5% – Даниил Гетманцев считает, что нужно устранить потенциальный конфликт.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області