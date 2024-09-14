У КМДА відповіли, коли розпочнуть роботи із відновлення озера Синє у Подільському районі

На першому етапі акцент буде саме на розчистці озера.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Генеральний директор КП «Плесо» Вячеслав Савицький повідомив, що 16 вересня розпочнеться перший етап робіт із відновлення обмілілого озера Синє. Як зазначають у КМДА, про це він сказав під час зустрічі з громадою у п’ятницю, 13 вересня.

Озеро розташоване на західній околиці житлового масиву Виноградар у Подільському районі.

«Відповідно до договору, що уклали між «Плесо» та підрядною організацією, у понеділок, 16 вересня, розпочнеться перший етап робіт із відновлення озера Синє – підготовчий. Він передбачає облаштування периметра технічного майданчика та визначення меж майбутнього прокладання тимчасових технічних доріг для доступу до робочої зони. До робіт залучимо й геодезистів для високої точності виконання проєкту», – сказав Вячеслав Савицький.

За його словами, на цьому етапі також розмістять необхідну техніку для подальшого очищення водойми. Після завершення підготовчих заходів розпочнеться безпосередньо процес розчистки озера.

У комунальному підприємстві зазначили, на першому етапі акцент буде саме на розчистці озера. Ці роботи фінансуватимуться зі спеціального фонду, кошти з якого можуть спрямовуватися винятково на природоохоронні заходи.

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