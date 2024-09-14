В КГГА ответили, когда начнут работы по восстановлению озера Синее в Подольском районе

На первом этапе акцент будет именно на расчистке озера.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Генеральный директор КП «Плесо» Вячеслав Савицкий сообщил, что 16 сентября начнется первый этап работ по восстановлению обмелевшего озера Синее. Как отмечают в КГГА, об этом он сказал во время встречи с общественностью в пятницу, 13 сентября.

Озеро находится на западной окраине жилого массива Виноградарь в Подольском районе.

«В соответствии с договором, заключенным между «Плесо» и подрядной организацией, в понедельник, 16 сентября, начнется первый этап работ по восстановлению озера Синее – подготовительный. Он предусматривает обустройство периметра технической площадки и определение пределов предстоящей прокладки временных технических дорог для доступа к рабочей зоне. К работам привлечем и геодезистов для высокой точности выполнения проекта», – сказал Вячеслав Савицкий.

По его словам, на этом этапе также разместят необходимую технику для последующей очистки водоема. После завершения подготовительных мер начнется непосредственно процесс расчистки озера.

В коммунальном предприятии отметили, что на первом этапе акцент будет именно на расчистке озера. Эти работы будут финансироваться из специального фонда, средства из которого могут направляться исключительно на природоохранные мероприятия.

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