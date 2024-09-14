Практика судов
  1. В Украине

В КГГА ответили, когда начнут работы по восстановлению озера Синее в Подольском районе

07:00, 14 сентября 2024
На первом этапе акцент будет именно на расчистке озера.
В КГГА ответили, когда начнут работы по восстановлению озера Синее в Подольском районе
Источник фото: kyivcity.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный директор КП «Плесо» Вячеслав Савицкий сообщил, что 16 сентября начнется первый этап работ по восстановлению обмелевшего озера Синее. Как отмечают в КГГА, об этом он сказал во время встречи с общественностью в пятницу, 13 сентября.

Озеро находится на западной окраине жилого массива Виноградарь в Подольском районе.

«В соответствии с договором, заключенным между «Плесо» и подрядной организацией, в понедельник, 16 сентября, начнется первый этап работ по восстановлению озера Синее – подготовительный. Он предусматривает обустройство периметра технической площадки и определение пределов предстоящей прокладки временных технических дорог для доступа к рабочей зоне. К работам привлечем и геодезистов для высокой точности выполнения проекта», – сказал Вячеслав Савицкий.

По его словам, на этом этапе также разместят необходимую технику для последующей очистки водоема. После завершения подготовительных мер начнется непосредственно процесс расчистки озера.

В коммунальном предприятии отметили, что на первом этапе акцент будет именно на расчистке озера. Эти работы будут финансироваться из специального фонда, средства из которого могут направляться исключительно на природоохранные мероприятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый отбор на должности судей судов первой инстанции продлится 4 года – ВККС

Конкурсы на должности судей становятся все более продолжительными, но по-другому не получается – не исключено, что отбор на должности судей будет завершать уже другой состав ВККС.

Суды не должны препятствовать – председатель Верховного Суда прокомментировал проверки судов Аудиторской службой

На совещании в Верховном Суде обсудили дискуссионный вопрос о проверке судов Аудиторской службой

Минкульт предлагает создать условия для беспрепятственных поездок за границу украинских деятелей культуры

В Минкульте предлагают создать условия для беспрепятственных поездок украинских творцов за границу.

Нацбанк подготовил изменения, которые могут упростить арест и взыскание средств исполнительной службой

Изменения могут быть рассчитаны на упрощение взыскания средств со счетов уклонистов от мобилизации.

НАПК проверила только 28% деклараций за 2021 год и 26% деклараций за 2022 год – НАПК

В НАПК ищут способы, как ускорить процедуру проверки деклараций.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду