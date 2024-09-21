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В пять раз дороже ориентира по расходам – «прощальная вечеринка» Марка Рютте обошлась около €150 тысяч

15:44, 21 сентября 2024
Марк Рютте отметил отставку с поста главы правительства Нидерландов после 14 лет пребывания на нем.
В пять раз дороже ориентира по расходам – «прощальная вечеринка» Марка Рютте обошлась около €150 тысяч
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«Прощальная вечеринка» для бывшего главы правительства Нидерландов Марка Рютте оказалась очень дорогой. В общей сложности это обошлось в около 150 тысяч евро, тогда как такое мероприятие для министра или государственного секретаря на самом деле должно стоить всего 30 000 евро. Об этом пишет RTL Nieuws.

Марк Рютте отметил отставку с поста главы правительства Нидерландов после 14 лет пребывания на нем. Североатлантический совет решил назначить его следующим генсеком НАТО.

По информации RTL Nieuws, «прощальная вечеринка» Рютте состоялась на гаагском курорте Схевенинген в конце августа. На нее пригласили бывших коллег экс-премьера, политиков и журналистов – около 1 400 гостей.

По информации RTL Nieuws, за мероприятие заплатили в общей сложности более 145,6 тысяч евро – средства пошли на декорации, кейтеринг, музыку и десятки регуляторов дорожного движения. Эти данные телеканал получил, подсчитав стоимость всех чеков, полученных по запросу.

На мероприятие в собственном министерстве расходы были значительно меньше – чуть более 5 тысяч евро.

В Министерстве общих дел Нидерландов отметили, что Рютте проработал премьером 14 лет и за это время не имел ни одной «прощальной вечеринки».

«Есть ориентир по расходам на прощание членов кабмина, включая премьер-министра. Это ориентир: прощальная встреча всегда индивидуальна и ведомства могут сами это организовать», - отметили там.

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