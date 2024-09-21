В п’ятеро дорожче орієнтира щодо витрат – «прощальна вечірка» Марка Рютте обійшлася в близько €150 тисяч

Марк Рютте відзначив відставку з посади глави уряду Нідерландів після 14 років перебування на ній.

«Прощальна вечірка» для колишнього глави уряду Нідерландів Марка Рютте виявилася дуже дорогою. Загалом це обійшлося в близько 150 тисяч євро, тоді як такий захід для міністра чи державного секретаря насправді мав би коштувати лише 30 000 євро. Про це пише RTL Nieuws.

Марк Рютте відзначив відставку з посади глави уряду Нідерландів після 14 років перебування на ній. Північноатлантична рада вирішила призначити його наступним генсеком НАТО.

За інформацією RTL Nieuws, «прощальна вечірка» Рютте відбулась на гаазькому курорті Схевенінген наприкінці серпня. На неї запросили колишніх колег експрем’єра, політиків і журналістів – близько 1 400 гостей.

За інформацією RTL Nieuws, за захід заплатили загалом понад 145,6 тисячі євро – кошти пішли на декорації, кейтеринг, музику і десятки регулювальників дорожнього руху. Ці дані телеканал отримав, підрахувавши вартість усіх чеків, отриманих за запитами.

На захід у власному міністерстві витрати були значно меншими – трохи більш як 5 тисяч євро.

У Міністерстві загальних справ Нідерландів зазначили, що Рютте пропрацював прем’єром 14 років і за цей час не мав жодної «прощальної вечірки».

«Є орієнтир щодо витрат на прощання членів кабміну, включно з прем’єр-міністром. Це орієнтир: прощальна зустріч завжди індивідуальна, і відомства можуть самі це організувати», - зазначили там.

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