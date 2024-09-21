Камалу Гарріс перед виборами в США підтримали Дженніфер Лопес, Джулія Робертс і Меріл Стріп

Камалу Гарріс також підтримали Кріс Рок та Бен Стіллер.

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Акторки Меріл Стріп та Джулія Робертс, співачка Дженніфер Лопес, а також коміки Кріс Рок та Бен Стіллер приєдналися до шоу на підтримку Камали Гарріс, яка балотується на посаду президента США від демократичної партії.

Американські знаменитості приєдналися до шоу Опри Вінфрі «Об'єднані заради Америки» онлайн 19 вересня. Це був віртуальний мітинг на підтримку Камали Гарріс у штаті Мічиган.

Меріл Стріп жартома привіталася з Гарріс: «Вітаю, президентко», на що демократка відповіла: «Ще 47 днів».

«Нехай мої слова — та Богу у вуха», — додала акторка.

Раніше співачка Тейлор Свіфт публічно підтримала Камалу Гарріс після дебатів.

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