Олаф Шольц укотре заявив, що не поставлятиме Україні ракети Taurus

«Я не буду поставляти крилаті ракети, які долітають до Москви», - заявив Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не постачатиме Україні крилаті ракети Taurus. Про це він сказав під час заходу в місті Нідергерсдорф, пише DPA.

Він зазначив, попри те, що багато хто його переконував передати Україні Taurus, «я не буду поставляти крилаті ракети, які долітають до Москви».

«Я можу і буду запевняти вас зараз у цьому: я буду дотримуватися цієї позиції», – сказав він.

Німецький канцлер також додав, що наразі необхідно розглянути варіанти досягнення миру в умовах російської агресії проти України.

Крім того, він розкритикував позицію ультралівих та ультраправих партій, які вважають мирні переговори альтернативою підтримці України. «Це наївно», – сказав Шольц.

Раніше Борис Джонсон накинувся з критикою на Олафа Шольца через відмову давати Україні ракети Taurus.

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