На Херсонщині запрацював другий мобільний аптечний пункт

Аптека курсуватиме з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 15:00.

У Херсонській області запрацював другий мобільний аптечний пункт, який курсуватиме у 35 населених пунктах Великоолександрівської, Високопільської, Кочубеївської, Борозенської, Калинівської, Милівської та Нововоронцовської громад.

У мобільній аптеці можна буде придбати необхідні препарати (як безрецептурні, так і за рецептом). Зокрема й за державною програмою «Доступні ліки».

Як зазначили у Мінреінтеграції, аптека курсуватиме з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 15:00. За день охоплюватиме чотири населені пункти громади.

Про прибуття аптечного пункту місцеві мешканці можуть дізнатися у свого сімейного лікаря або місцевого старости.

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