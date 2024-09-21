На Херсонщине заработал второй мобильный аптечный пункт

Аптека будет курсировать с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00.

В Херсонской области заработал второй мобильный аптечный пункт, который будет курсировать в 35 населенных пунктах Великоалександровской, Высокопольской, Кочубеевской, Борозенской, Калиновской, Миловской и Нововоронцовской общин.

В мобильной аптеке можно будет приобрести необходимые препараты (как безрецептурные, так и рецепты). В том числе и по государственной программе «Доступные лекарства».

Как отметили в Минреинтеграции, аптека будет курсировать с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00. За день будет охватывать четыре населенных пункта общины.

О прибытии аптечного пункта местные жители могут узнать своего семейного врача или местного старосты.

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