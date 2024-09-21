На Львовщине произошел конфликт с участием полицейских

Во время совместной работы с работниками ТЦК патрульные остановили автомобиль и позже возникла конфликтная ситуация.

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В одном из населенных пунктов Львовской области произошел конфликт с участием патрульных.

Как сообщила патрульная полиция Львовской области, во время совместной работы с работниками ТЦК патрульные остановили автомобиль. В ходе этого возникла конфликтная ситуация.

В полиции отметили, что начато служебное расследование. Также устанавливаются все происшествия инцидента.

Ранее сообщалось, что ТЦК пытаются мобилизовать охрану лагеря, в котором содержатся российские военнопленные.

Кроме того, в сети заявили, что работник ТЦК «набросился» на женщину - в Одесском областном ТЦК прокомментировали инциден.

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