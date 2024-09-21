На Львівщині стався конфлікт за участі поліцейських

Під час спільної роботи із працівниками ТЦК, патрульні зупинили автомобіль, і згодом виникла конфліктна ситуація.

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У одному з населених пунктів Львівщини стався конфлікт за участі патрульних.

Як повідомила патрульна поліція Львівської області, під час спільної роботи із працівниками ТЦК, патрульні зупинили автомобіль. Під час цього виникла конфліктна ситуація.

У поліції зазначили, що наразі розпочате службове розслідування. Також встановлюються всі обставини інциденту.

Раніше ми писали, що ТЦК намагаються мобілізувати охорону табору, в якому утримуються російські військовополонені.

Крім того, у мережі заявили, що робітник ТЦК «накинувся» на жінку – в Одеському обласному ТЦК прокоментували інцидент.

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