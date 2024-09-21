Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Субъект назначения должен предложить госслужащему, предупрежденному об увольнении, все вакантные должности, на которые можно было бы его перевести, — КАС ВС

20:54, 21 сентября 2024
КАС ВС подчеркивает, что предложение альтернативной равнозначной или, в отдельных случаях, низшей должности на государственной службе имеет цель оставить работника на службе и если субъект назначения предлагает эти должности, то должен делать это не для показательного соблюдения процедуры, определенной законом, а для реального выполнения.
Субъект назначения должен предложить госслужащему, предупрежденному об увольнении, все вакантные должности, на которые можно было бы его перевести, — КАС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Восьмом апелляционном административном суде сообщают, что коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда согласилась с выводом 8ААС, что предложение другой равнозначной должности государственной службы или, в виде исключения, низшей должности государственной службы в соответствии с профессиональной подготовкой и профессиональными компетентностями имеет цель оставить работника на государственной службе и если субъект назначения предлагает эти должности, то это должно делаться не для показательного соблюдения процедуры, определенной законом, а для реального выполнения этих предписаний закона.

Сообщение перечня вакантных должностей только для уведомления об этих должностях как предпосылки для увольнения не свидетельствует о реальном выполнении Закона или, по крайней мере, попытке его выполнить.

Обставини справи

Особа проходила публічну службу в митних органах з січня 2020 року на посаді першого заступника начальника Галицької митниці, яку постановою КМУ від 30 вересня 2020 року № 895 реорганізовано шляхом приєднання до Держмитслужби. Особу попереджено про можливе наступне звільнення у зв’язку з реорганізацією та запропоновано рівнозначну посаду першого заступника начальника Луганської митниці, як відокремленого підрозділу Держмитслужби, з укладанням контракту про проходження державної служби та встановленням випробування на зазначеній посаді строком шість місяців з визначенням відповідних завдань.

Наказом Держмитслужби припинено державну службу та звільнено Особу, із займаної посади першого заступника начальника Галицької митниці, у перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначений у документі про тимчасову непрацездатність, у зв’язку з реорганізацією.

Вважаючи, що вказане рішення прийнято всупереч вимог чинного законодавства та є протиправним, позивач звернувся із позовом про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, який рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 06 березня 2023 року, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 18 січня 2024 року, задоволено.

Не погоджуючись із рішеннями судів попередніх інстанцій, відповідачі звернулися із касаційними скаргами до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, у якій просили їх скасувати та ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні позову.

Висновки КАС ВС

Верховний Суд звернув увагу на те, що після внесення Законом № 1285-ІХ (Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби») змін до частини третьої статті 87 Закону № 889-VІІІ (Закон України «Про державну службу») існування обставин, з якими законодавець пов’язує наявність підстав для звільнення державних службовців відповідно до пунктів 1 та 1-1 частини першої цієї статті включає зобов`язання роботодавця (держави) в особі суб’єкта призначення або керівника державної служби щодо працевлаштування державних службовців, які попереджаються про наступне звільнення, а саме з моменту виникнення обставин, які зумовлюють їх можливе вивільнення.

Тобто, суб’єкт призначення або керівник державної служби зобов`язаний не лише попередити державного службовця про наступне звільнення, а й одночасно з цим запропонувати державному службовцю іншу рівнозначну посаду державної служби або, як виняток, нижчу посаду державної служби відповідно до професійної підготовки та професійних компетентностей. При цьому, враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством про працю.

Вказана редакція частини третьої статті 87 Закону № 889-VIII діяла як на момент попередження позивача про можливе наступне звільнення, так і на час видачі оскаржуваних наказів, а отже, у відповідача був наявний обов`язок щодо здійснення пропозиції іншої рівнозначної посади державної служби або, як виняток, нижчої посади державної служби відповідно до професійної підготовки та професійних компетентностей.

В аспекті питання, яке постало перед судом касаційної інстанції у розглядуваній справі, принагідно суд зауважив, що у постанові від 30 листопада 2022 року у справі № 640/15797/21 Верховний Суд сформулював правовий висновок щодо питання застосування частини третьої статті 87 Закону № 889-VІІІ у редакції Закону № 1285-IX у системному зв`язку з положеннями частини п`ятої статті 22 Закону № 889-VІІІ.

Так, у цій постанові Верховний Суд виснував, що приписи частини третьої статті 87 Закону № 889-VIIІ у редакції, чинній з 06 березня 2021 року, вже не дозволяють суб’єкту призначення альтернативної поведінки в цій ситуації (пропонувати вакантні рівнозначні посади чи ні). Тобто положення частини третьої статті 87 Закону № 889-VIII у системному зв’язку з іншими положеннями цього Закону (зокрема статті 22) треба розуміти так, що в разі реорганізації (державного органу), що є підставою для звільнення державного службовця (у значенні пункту 1 частини першої статті 87 Закону № 889-VIII), суб’єкт призначення/керівник державної служби повинен запропонувати державному службовцеві, попередженому про звільнення, усі вакантні посади (за умови, що такі є), на які можна було б його перевести. Водночас приписи частини п’ятої статті 22 Закону № 889-VI дозволяють здійснити цю процедуру без обов’язкового проведення конкурсу.

За такого правового регулювання та встановлених обставин Верховний Суд не встановив неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судами першої та апеляційної інстанцій рішень, а тому касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Ознайомитись з постановою КАС ВС від 12 вересня 2024 року у справі № 380/9055/22 можна за посиланням. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для судей предлагают ввести психологическую подготовку

В Офисе Президента финализирована стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

Военные командиры будут отвечать за определенные преступления подчиненных – парламент одобрил за основу законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Военное командование уполномочат обследовать укрытия всех форм собственности и обеспечить беспрепятственный доступ к ним населения – одобрен законопроект

Комиссионные обследования военным командованием объектов подземного пространства разного назначения всех форм собственности могут касаться, в том числе, всех домов и земельных участков частной формы собственности, многоэтажных домов, принадлежащих совладельцам на праве совместной собственности.

В Украине могут создать Нацкомиссию по психическому здоровью, а работодателей обязать ввести службы охраны психического здоровья

Михаил Радуцкий с коллегами предлагает, чтобы деятельность Национальной комиссии по вопросам психического здоровья финансировалась как из государственного бюджета, так и за счет доноров.

Даниил Гетманцев считает, что в проекте бюджета на 2025 год нужно разобраться с показателем инфляции, отличающимся от прогноза Нацбанка

По данным Нацбанка, инфляция на конец 2025 года будет составлять 6,6%, а в проекте бюджета – 9,5% – Даниил Гетманцев считает, что нужно устранить потенциальный конфликт.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області