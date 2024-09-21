«Это ложь», — Владимир Зеленский опроверг данные о потере 80 тысяч украинских военных

Владимир Зеленский отреагировал на данные WSJ о якобы 80 тысячах погибших украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цифра о потерях Украины в войне, опубликованная в The Wall street journal, является ложью. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 20 сентября, передает «Интерфакс-Украина».

«80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра гораздо меньше, чем опубликованная. Значительно», - сообщил Зеленский

Напомним, 17 сентября американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой оценила потери Украины на войне в 80 тыс., рф - примерно 200 тыс.

Ранее в Раде заявили, что данные WSJ о 80 тысячах погибших украинских военных завышены.

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