Потери Украины и рф в войне достигли более миллиона военных – WSJ

В американском издании WSJ заявили, что посчитать потери россии и Украины в войне.

Фото: insider-media.net

Общее число украинских и российских военных, погибших или раненых с начала полномасштабного вторжения россии достигло миллиона человек. Об этом заявило американское издание The Wall Street Journal.

В издании пишут, что определить точное количество погибших и раненых в войне сложно, поскольку россия и Украина не обнародуют официальные данные своих потерь.

В WSJ, ссылаясь на конфиденциальные данные знакомых с вопросами своих источников, заявляют, что «число погибших украинских военнослужащих составляет 80 000, а раненых - 400 000».

«Оценки западных исследований по российским потерям различаются: по некоторым данным, число погибших достигает почти 200 000, а раненых - около 400 000», - говорят в издании.

Источник добавляет, что «эти потери создают проблемы для россии, которая использует волны плохо подготовленных солдат для продвижения на востоке Украины, а также пытается противостоять» недавней операции сил обороны Украины в Курской области.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 сентября потери российских оккупационных войск в войне против Украины достигли 635 880 военных.

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