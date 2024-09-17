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Втрати України та рф у війні сягнули понад мільйон військових — WSJ

13:59, 17 вересня 2024
У американському виданні WSJ заявили, що порахувати втрати рф та України у війні.
Втрати України та рф у війні сягнули понад мільйон військових — WSJ
Фото: insider-media.net
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Загальна кількість українських і російських військових, які загинули або були поранені з початку повномасштабного вторгнення рф сягнула мільйона осіб. Про це заявило американське видання The Wall Street Journal.

У виданні пишуть, що визначити точну кількість загиблих і поранених у війні складно, оскільки росія і Україна не оприлюднюють офіційні дані своїх втрат.

У WSJ, посилаючись на конфіденційні дані знайомих з питанням своїх джерел, заявляють, що «кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000, а поранених - 400 000».

«Оцінки західних розвідок щодо російських втрат різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 000, а поранених - близько 400 000», - говорять у виданні.

Джерело додає, що «ці втрати створюють проблеми для росії, яка використовує хвилі погано підготовлених солдатів для просування на сході України, а також намагається протистояти» нещодавній операції сил оборони України у Курській області.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 17 вересня втрати російських окупаційних військ у війні проти України сягнули 635 880 військових.

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