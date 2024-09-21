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«Це брехня», — Володимир Зеленський спростував дані про втрату 80 тисяч українських військових

14:50, 21 вересня 2024
Володимир Зеленський відреагував на дані WSJ про нібито 80 тисяч загиблих українських військових.
«Це брехня», — Володимир Зеленський спростував дані про втрату 80 тисяч українських військових
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що цифра про втрати України у війні, опублікована в The Wall street journal, є брехнею. Про це він сказав журналістам у п'ятницю, 20 вересня, передає «Інтерфакс-Україна».

«80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно», - повідомив Зеленський

Нагадаємо, 17 вересня американська газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій оцінила втрати України на війні у 80 тис., рф - приблизно 200 тис.

Раніше у Раді заявили, що дані WSJ про 80 тисяч загиблих українських військових завищені.

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