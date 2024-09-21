«Це брехня», — Володимир Зеленський спростував дані про втрату 80 тисяч українських військових

Володимир Зеленський відреагував на дані WSJ про нібито 80 тисяч загиблих українських військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цифра про втрати України у війні, опублікована в The Wall street journal, є брехнею. Про це він сказав журналістам у п'ятницю, 20 вересня, передає «Інтерфакс-Україна».

«80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно», - повідомив Зеленський

Нагадаємо, 17 вересня американська газета The Wall Street Journal опублікувала статтю, в якій оцінила втрати України на війні у 80 тис., рф - приблизно 200 тис.

Раніше у Раді заявили, що дані WSJ про 80 тисяч загиблих українських військових завищені.

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