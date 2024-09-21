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100 років може знадобитися для повного розмінування України, — ООН

17:53, 21 вересня 2024
Технології допоможуть прискорити цей процес розмінування України, — зазначила помічниця генсека ООН і директорка кризового бюро Програми розвитку ООН Шоко Нода.
100 років може знадобитися для повного розмінування України, — ООН
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Для повного розмінування території України традиційними способами може знадобитися до ста років, але сучасні технології здатні суттєво пришвидшити цей процес. Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За її словами, значного прогресу у питанні розмінування України можна досягти за умови постійних зусиль і вдосконалення технологій.

"За умови постійних зусиль і вдосконалення технологій значного прогресу можна досягти за кілька років, але за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні", - сказала вона.

Вона підкреслила, що тестування новітніх методів виявлення мін продемонструвало обнадійливі результати в знаходженні наземних мін та вибухонебезпечних пережитків війни.

Інноваційні команди досягли 78% успіху при виявленні предметів на поверхні, близько 70% — при знаходженні металевих і закопаних об’єктів, а також 62% — у випадках з пластиковими предметами.

Нода також поділилася, що зараз триває робота з національними органами влади над залученням собак до операцій із розмінування.

За її словами, навчені собаки здатні щоденно перевіряти територію площею до 1500 квадратних метрів, що у 75 разів швидше, ніж це може зробити людина.

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