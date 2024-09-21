100 років може знадобитися для повного розмінування України, — ООН

Технології допоможуть прискорити цей процес розмінування України, — зазначила помічниця генсека ООН і директорка кризового бюро Програми розвитку ООН Шоко Нода.

Для повного розмінування території України традиційними способами може знадобитися до ста років, але сучасні технології здатні суттєво пришвидшити цей процес. Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За її словами, значного прогресу у питанні розмінування України можна досягти за умови постійних зусиль і вдосконалення технологій.

"За умови постійних зусиль і вдосконалення технологій значного прогресу можна досягти за кілька років, але за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні", - сказала вона.

Вона підкреслила, що тестування новітніх методів виявлення мін продемонструвало обнадійливі результати в знаходженні наземних мін та вибухонебезпечних пережитків війни.

Інноваційні команди досягли 78% успіху при виявленні предметів на поверхні, близько 70% — при знаходженні металевих і закопаних об’єктів, а також 62% — у випадках з пластиковими предметами.

Нода також поділилася, що зараз триває робота з національними органами влади над залученням собак до операцій із розмінування.

За її словами, навчені собаки здатні щоденно перевіряти територію площею до 1500 квадратних метрів, що у 75 разів швидше, ніж це може зробити людина.

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