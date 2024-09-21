Набрав чинності закон щодо удосконалення порядку звітування політичних партій

Закон врегульовує окремі проблемні питання із поданням звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру під час дії воєнного стану.

Фото: armyinform.com.ua

21 вересня набрав чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку звітування політичних партій» 3839-IX – законопроект 11074.

Закон врегульовує окремі проблемні питання із поданням звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру під час дії воєнного стану, а також вдосконалює порядок державної реєстрації припинення діяльності політичних партій та їх місцевих організацій.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про цей документ.

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