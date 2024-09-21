Вступил в силу закон об усовершенствовании порядка отчетности политических партий

Закон регулирует отдельные проблемные вопросы с представлением отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера во время действия военного положения.

Фото: armyinform.com.ua

21 сентября вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» об усовершенствовании порядка отчетности политических партий» 3839-IX – законопроект 11074.

Закон регулирует отдельные проблемные вопросы с представлением отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера во время действия военного положения, а также совершенствует порядок государственной регистрации прекращения деятельности политических партий и их местных организаций.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала об этом документе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.