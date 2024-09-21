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Вступил в силу закон об усовершенствовании порядка отчетности политических партий

14:32, 21 сентября 2024
Закон регулирует отдельные проблемные вопросы с представлением отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера во время действия военного положения.
Вступил в силу закон об усовершенствовании порядка отчетности политических партий
Фото: armyinform.com.ua
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21 сентября вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» об усовершенствовании порядка отчетности политических партий» 3839-IX – законопроект 11074.

Закон регулирует отдельные проблемные вопросы с представлением отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера во время действия военного положения, а также совершенствует порядок государственной регистрации прекращения деятельности политических партий и их местных организаций.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала об этом документе.

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