В Пенсионном фонде сообщают, что в случае подачи заявления о назначении пенсии через вебпортал е-услуг ПФУ или через портал Дия, днем ​​обращения за назначением пенсии считается дата его регистрации на сайте Фонда или через Дию.

Пенсионный фонд рассказывает, какая дата считается датой обращения за назначением пенсии по возрасту, если заявление подано в е-форме.

Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что назначение пенсии по возрасту осуществляется автоматически или по обращению лица на основании заявления.

В случае подачи заявления о назначении пенсии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или средствами портала «Дия», днем ​​обращения за назначением пенсии считается дата его регистрации на веб-портале Фонда или средствами портала «Дия».

Если к заявлению о назначении пенсии, поданному вышеуказанным способом, добавлены не все необходимые документы, орган Пенсионного фонда в письменном виде уведомляет об этом заявителя через электронный кабинет пользователя.

При подаче документов не позднее трех месяцев со дня уведомления о необходимости представления дополнительных документов днем ​​обращения за назначением пенсии считается дата регистрации заявления на вебпортале ПФУ или средствами портала «Дия».

Напомним, что ПФУ расширил возможности для расчета страхового стажа и ориентировочного размера пенсии.

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