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Яка дата вважається датою звернення за призначенням пенсії за віком, якщо заяву подано в е-формі

19:05, 21 вересня 2024
У Пенсійному фонді повідомляють, що у разі подання заяви про призначення пенсії через вебпортал е-послуг ПФУ або через портал Дія, днем звернення за призначенням пенсії вважається дата її реєстрації на сайті Фонду або через Дію.
Яка дата вважається датою звернення за призначенням пенсії за віком, якщо заяву подано в е-формі
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Пенсійний фонд розповідає, яка дата вважається датою звернення за призначенням пенсії за віком, якщо заяву подано в е-формі.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що призначення пенсії за віком здійснюється автоматично або за зверненням особи на підставі заяви.

У разі подання заяви про призначення пенсії через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або засобами порталу «Дія», днем звернення за призначенням пенсії вважається дата її реєстрації на вебпорталі Фонду або засобами порталу «Дія».

Якщо до заяви про призначення пенсії, поданої у вищезазначений спосіб, додано не всі необхідні документи, орган Пенсійного фонду письмово повідомляє про це заявника через електронний кабінет користувача. 

За умови подання документів не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів днем звернення за призначенням пенсії вважається дата реєстрації заяви на вебпорталі ПФУ або засобами порталу «Дія».

Нагадаємо, що ПФУ розширив можливості для розрахунку страхового стажу та орієнтовного розміру пенсії. 

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