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Цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин — закон набрав чинності

13:54, 21 вересня 2024
Закон передбачає спрощення процедури зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок для розміщення і постійної діяльності військових.
Цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин — закон набрав чинності
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20 вересня в офіційному друкованому виданні Верховної Ради України газеті Голос України опублікувало Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони» 3948-IX - законопроект 11335.

Закон передбачає спрощення процедури зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок для розміщення і постійної діяльності військових.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 21 вересня.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала про цей документ.

Також ми писали, що Верховна Рада не підтримала законопроект, який може призвести до безконтрольної вирубки лісів.

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