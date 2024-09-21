Ценные земли и участки леса будет проще отдать под размещение воинских частей — закон вступил в силу

Закон предусматривает упрощение процедуры изменения целевого назначения особо ценных земель и лесных участков для размещения и постоянной деятельности военных.

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В официальном печатном издании Верховной Рады Украины газете Голос Украины опубликовало Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизма обеспечения землями сил обороны» 3948-IX законопроект 11335.

Закон предусматривает упрощение процедуры изменения целевого назначения особо ценных земель и лесных участков для размещения и постоянной деятельности военных.

Этот Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть 21 сентября.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала об этом документе.

Еще мы писали, что Верховная Рада не поддержала законопроект, который может привести к бесконтрольной вырубке лесов.

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