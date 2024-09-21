На Днепропетровщине начальник тыла незаконно насчитал бойцам почти 400 000 грн «боевых»

56-летний майор разработал план завладения денежным обеспечением военнослужащих за участие в боевых действиях.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении начальнику тыла – заместителю начальника логистики воинской части, который организовал схему незаконного начисления «боевых». Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Следствием установлено, что 56-летний майор, понимая объем власти и своих служебных полномочий, разработал план завладения денежным обеспечением военнослужащих за участие в боевых действиях на линии боевого столкновения, находясь при этом не на боевой задаче, а в пункте постоянной дислокации воинской части.

Для реализации преступного умысла привлек двух военнослужащих своей части, повара и начальника склада, в январе и феврале 2024 года включил в списки выплат дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн.

Указанным военнослужащим безосновательно было выплачено почти 400 000 грн., чем причинен ущерб государству на указанную сумму. Часть средств по указанным выплатам в размере 85 000 грн была передана подозреваемому по его требованию.

Начальнику тыла инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

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