Проходит ли ротация на фронте, — Владимир Зеленский объяснил ситуацию

Очень медленно идет помощь, – сказал Президент Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в некоторых бригадах Вооруженных Сил проходит процесс ротации. Также он отметил, что поставки военной помощи ускорились в начале сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

«Есть ротации в некоторых бригадах. Очень медленно идет помощь. Ускорилась в начале сентября, и мы рады этому. Мы это чувствуем», – сказал он.

Президент, обсуждая ситуацию в Курской области, указал на значимость этой территории. По его словам, удалось сдержать силы противника, и там находятся 42 тысячи российских оккупантов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.