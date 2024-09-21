Чи відбувається ротація на фронті, — Володимир Зеленський пояснив ситуацію

Дуже повільно йде допомога, — сказав Президент Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в деяких бригадах Збройних Сил наразі проходить процес ротації. Також він зазначив, що постачання військової допомоги прискорилося на початку вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Є ротації в деяких бригадах. Дуже повільно йде допомога. Прискорилася на початку вересня, і ми раді цьому. Ми це відчуваємо», — сказав він.



Президент, обговорюючи ситуацію в Курській області, вказав на важливість цієї території. За його словами, вдалося стримати сили противника, і там наразі перебувають 42 тисячі російських окупантів.

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